Rođen sam 1978. godine, tako da je ovo polu-autobiografski album. Vrlo sam inspirisan umetnicima poput Majkla Džeksona, Marvina Geja, Prinsa i Stivija Vondera koji su napravili neverovatne albume u tom periodu. To je bila poslednja velika era bendova raznih žanrova i prosto obožavam taj vajb, prosto sam fasciniran tom erom jer se mnogo stvari preplitalo. Mislim da je to fascinantan period u Americi. Bilo je interesantno politički, bilo je zanimljivo kulturno i naravno, muzički. Disko je dolazio do vrhunca, završavao se i spremao se da se transformiše u R’n’B. U Bronksu ste imali neverovatne fank muzičare koji su stvarali fantastičan zvuk, imali ste ceo pokret - New Wave New Yorka. Krenuo je i pank. Imali ste rege na globalnoj sceni, a zatim kantautore koji su tu već neko vreme, poput Pola Sajmona ili Bilija Džoela. Onda ste imali džez momke, poput Kvinsija Džonsa, ljude koji su radili na mnogo različitih frontova u isto vreme, kombinovali R&B, fank i pop i stvarali neverovatna remek-dela.