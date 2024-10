Besplatni događaj "Lepa&Srećna Masterclass by Aleksa Rabrenović" biće održan u subotu, 19. oktobra u Big Fashion tržnom centru.

Želite da naučite kako da kod kuće napravite frizuru kao u salonu, a da ne morate da potrošite čitavo bogatstvo na uređaje za stilizovanje? Prijavite se za besplatni "Lepa&Srećna Masterclass by Aleksa Rabrenović powered by Batiste" i za nekoliko sati naučićete sve trikove i cake potrebne da vaša kosa zablista u svakoj prilici!

Kroz kombinaciju teorije i prakse, "Lepa&Srećna Masterclass by Aleksa Rabrenović powered by Batiste", uz podršku brenda Collacare, vodi vas kroz proces stilizovanja kose u svakoj prilici. Ali, to nije sve! Pridružite nam se na Aleksinoj radionici, a potom se prijavite za takmičenje - zajedno ćemo praviti frizure uz dragocene trikove koje je pokazao! Sve učesnice takmičenja dobiće goodie bag. Stručni žiri u sastavu Mr. Hair Aleksa Rabrenović, predstavnik generalnog sponzora Batiste, i glavna i odgovorna urednica magazina "Lepa&Srećna", Žaklina Milenković, svečano će proglasiti tri najbolje frizure, pobednici, drugom i trećem mestu slede vredne nagrade!