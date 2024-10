Album "Where You Wish You Were", njihov prvi duo album, deluje u isto vreme kao logičan razvoj događaja, ali i iznenađenje. Ono što je posebno iznenađujuće, osim formata dua sa svojim smanjenim i koncentrisanim pristupom, je poseban zvučni i stilski karakter muzike. Majkl Lig ovde preuzima sasvim drugačiju ulogu u odnosu na onu koju ima u Snarky Puppy. On je prvenstveno poznat kao bas gitarista inspirisan džezom i gruvom. Na novom albumu svira niz uglavnom žičanih instrumenata sa tragovima mediteranskog i orijentalnog porekla, pre svega oud, ali i posebnu konstruisanu akustičnu i električnu gitaru i zapadno-afričku liru, ngoni. Svi ovi instrumenti imaju sposobnost da imitiraju glas, a takođe nude mikrotonske mogućnosti koje daleko prevazilaze norme zapadne muzike. Bil Lorens, koji u svojim projektima, kao i sa Snarky Puppy, često kombinuje klavir i različite sint zvukove, orkestarske aranžmane i digitalne zvučne pejzaže, ovde se u potpunosti fokusira na mogućnosti akustičnog klavira, koji je 'pripremljen' dodatnim filcom kako bi se prigušile žice.