Žensko prijateljstvo je oduvek poznato po otvorenosti i želji da se sve, od najsitnijih svakodnevnih dešavanja do složenih emotivnih dilema, deli sa bliskim drugaricama. U takvim razgovorima, čak i one najsitnije reči ili izrazi mogu da nose značajnu težinu, a neretko se lokalizmi i specifični izrazi iz različitih krajeva koriste kao način da se prenese pravo raspoloženje i kontekst situacije. Kada prijateljice iz različitih gradova podele priče, često se dogodi da neka od njih naiđe na izraz koji joj nije poznat, što ume da dovede do dodatnih nesporazuma, ali i osmeha.