Šta se desi kada IQOS napravi kolaboraciju sa The Perfume Atelier? Stvara se mirisna čarolija koja nas vodi u svet Japana, osvežena aromom japanske trešnje. U okviru kampanje Art of Senses, koja za 2024. godinu stavlja naglasak na po jedno čulo, došao je red i na miris i to ne bilo kakav – ova unikatna mirisna kompozicija će vas inspirisati i osvojiti.

Radoznali ste da saznate na čemu se temelji ova magična kolaboracija? The Perfume Atelier, prva srpska ekskluzivna niche parfemska kuća, predvođena talentovanom Zagom Čolovićem koja nam sa svojom bogatom 20-godišnjom karijerom donosi jedinstveni uvid u svet mirisa. Ovoga puta kreirala je unisex parfem Sakura dream sa pretežno drvenastim notama, fokusirajući se na suštinsku aromu japanske trešnje.