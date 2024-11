Naravno da uvek želite i očekujete da sa partnerom provedete neverovatne i strastvene trenutke. Nažalost, to se ne dešava uvek. Ali možete i uraditi nešto po tom pitanju. Budite slobodniji, otvoreniji i iskreni u onome što želite. Probudite strast i maštu, i možete uključiti i Macun preparate koji će učiniti vaše vreme nezaboravnim i novim iskustvom!



Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.

Nakon mesec dana od korišćenja, kremu možete upotrebljavati jedanput dnevno.