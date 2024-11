Ovaj novi pristup pruža putnicima ne samo mogućnost značajnih ušteda na rane rezervacije, već i dodatnu sigurnost putem potpune refundacije u slučaju otkazivanja do 10 dana pre polaska.



Putnici BigBlue-a će tokom leta 2025. godine imati priliku da lete direktno na čak četiri aerodroma u Turskoj: Antalija, Bodrum, Dalaman i Izmir. Ovim izborom destinacija, omogućeno im je da uživaju u najlepšim turskim letovalištima na različitim obalama – od predivne Antalijske rivijere i popularnih letovališta poput Kemera, Beleka, Sidea i Alanje, do Egejskog mora i bisera kao što su Bodrum, Marmaris i Fetije. Zahvaljujući ovoj mreži letova, Big Blue pruža putnicima fleksibilnost i udobnost pri planiranju odmora, uz vrhunske aranžmane i širok izbor hotela od pristupačnih sa 3* do luksuznih hotela sa 5*, pažljivo birajući najbolje opcije za sve vrste putnika. U ponudi se nalaze renomirani turski lanci kao što su prestižni Rixos, Maxx Royal, ali i Nirvana i Gloria Hoteli, poznati po vrhunskim sadržajima i uslugama. Za one koji traže pristupačniji, ali kvalitetan smeštaj, tu su i popularni Crystal i Xperia hoteli idealni za porodice i parove koji žele odličan smeštaj uz povoljnu cenu. Zahvaljujući dugogodišnjim ekskluzivnim ugovorima sa ovim hotelima, putnici Big Blue-a uživaju u posebnim pogodnostima i prioritetu prilikom rezervacija, obezbeđujući sebi nezaboravan odmor u Turskoj.