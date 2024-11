Slušaj vest

Musicology Sessions koncertni serijal ponosno najavljuje koncert velikana japanske i svetske scene - KYOTO JAZZ MASSIVE, 29. novembra u klubu BitefArtCafe.

Predvođen Shuyom Okinom i Vanessom Freeman kao glavnim vokalom, KYOTO JAZZ MASSIVE je podržan moćnim zvukom benda “Echoes Of A New Dawn Orchestra”, šireći svoju jedinstvenu viziju od džez-fanka, broken bita do soulful hausa, kosmičkog gruva i svega što se nalazi između.

Projekat koji prkosi žanru, KYOTO JAZZ MASSIVE, koji su osnovala braća OKINO - Shuya Okino i Yoshi Okino, a otkrio Gilles Peterson, konačno se vraća na evropsku scenu posle petnaest godina pauze, proslavljajući svoj 30. rođendan sa svežim materijalom i potpuno novom postavom.

Nina Cholet

KYOTO JAZZ MASSIVE je inovativni projekat koji vode dva izuzetno uticajna di-džeja i umetnika na japanskoj muzičkoj sceni Shuya Okino (Kjoto džez sekstet i vlasnik džez kluba - The Room u Šibuji) i Yoshihiro Okino (vlasnik Especial Records-a).

Otkriven i nazvan KYOTO JAZZ MASSIVE od strane Gilles Petersona ranih 90-ih, DJ duo koji su formirala braća OKINO, bio je pionir japanskog klupskog džeza i krosover muzike širom sveta.

Godine 1994. izašla je njihova prva produkcija, kompilacija pod nazivom "KYOTO JAZZ MASSIVE V.A.". No, njihov proboj se dogodio nakon što su potpisali svoj prvi singl "ECLIPSE" za nemačku izdavačku kuću Compost, nakon čega je 2000. godine usledio njihov prekretnički album "SPIRIT OF THE SUN"! KYOTO JAZZ MASSIVE je stekao međunarodno priznanje, pošto su i kritičari i publika pohvalili njihov inovativni krosover stil, mešajući elektro, džez, haus, fank i brejk ritmove.

Godine 2004. formirali su "Kyoto Jazz Massive Live Set" sa vokalima - Vanesom Freeman i Tasitom D'Mur, sa kojima su nastupali širom Evrope i Azije (od Tokio Crossover Jazz Festivala do North Sea Jazz Festivala). Nakon toga, rade brojne saradnje i remikse, kao i nekoliko EP-a, čime su stekli reputaciju izvanrednih producenata.

U međuvremenu, Shuya Okino je sledio sopstveni put, kao priznati DJ, putujući širom sveta i takođe producirajući niz uspešnih umetnika kao što su Mondo Grosso, Sleep Walker, Cosmic Village, Hajime Yoshizava, ROOT SOUL i DJ KAWASAKI.

Proslavio se čak i kao pisac, sa tri uspešne knjige ’What makes a good DJ’’, ‘’The Firs Book of Club Jazz’’ i ‘’Filter Your Thinking for Success’’.

Godine 2006. konačno je objavio svoj prvi solo album "United Legends", za koji je okupio deset vokala i deset producenta koji komuniciraju samo putem imejlova. Ova, do sada, neviđena tehnika muziciranja učinila je album posebno interesantnim na muzičkoj sceni.

Nina Cholet

Sa "Destiny" 2011. godine, Shuya je uspeo da dostigne uspeh okupljajući Navasha Dayu (rođaku Gilla Scott Herona), N'Deu Devenport, Claru HilL, Divinity i Pete Simpsona. Singl "Still In Love", disko obrada Rose Roysa, vrte di-džejevi širom sveta, Gilles Peterson za BBC Radio One, Kevin Beadle, Patrick Forge, itd.

Od 2015. godine, Shuya Okino oživljava brend KYOTO JAZZ MASSIVE pod imenom Sektet, izdajući dva veličanstvena albuma sa duhovnim i direktnim džez uticajima inspirisanim ličnostima poput velikog Pharoah-a Sandersa.

Ali tek 2022. godine KYOTO JAZZ MASSIVE se vratio sa svojim (tek) drugim i dugo očekivanim albumom. Čekanje se definitivno isplatilo jer su KJM još jednom isporučili još jedan neverovatan album koji je ispred svog vremena i prkosi žanrovima. Sa "Message From A New Dawn", KJM nudi vrhunsku viziju modernog, deep i džez disko podijum krosovera, uključujući elemente hausa, afrobita, soula i fanka. Da ne govorimo o neodoljivom glasu Vanesse Freeman i izuzetnom učešću legendarnog Roy Ayersa.

Nakon petnaest godina pause, daleko od evropskih bina, Shuya Okino je odlučio da podrži novo izdanje KJM-a malom turnejom u Velikoj Britaniji i Francuskoj, sastavljajući potpuno novu postavu benda. Ovaj moćni bend sa sedištem u Parizu pod nazivom “Echoes Of A New Dawn Orchestra”, predvođen Shuyom Okinom i glavnim vokalom Vanessom Freeman, pružio je izvanredne nastupe i rasprodao nekoliko nastupa u Paris New Morning i London Jazz Cafe-u, nakon čega je usledilo zapaženo učešće na festivalima Southport Veekender i We Out Here 2023. Godine.

2024. godina će biti 30. godišnjica Kyoto Jazz Massive, obećavaju i najavljujući nekoliko proslava uživo širom Evrope, zajedno sa potpuno novim materijalom i snimcima kao što je LP za saradnju sa “The Echoes Of A New Dawn Orchestra”, uključujući njihovo neverovatno izvođenje KJM klasične slomljene haus himne, Substream.

Shuya Okino je odgovorio na nekoliko pitanja pred koncert u Beogradu:



Zajedno sa bratom si formirao grupu Kyoto Jazz Massive. Kako si došao u dodir sa džezom i šta te je inspirisalo da ga transformišeš na ovaj način i učiniš ga autentičnim?



Upoznao sam se sa muzikom preko Yellow Magic Orchestra kada sam imao 11 godina. Gostujući muzičari su bili fjužn gitaristi (Masajoši Takanaka, Katsumi Vatanabe i Jošiaki Masuo) koji su pripadali fjužn džez sceni. Oni su me zainteresovali za japanske džez muzičare poput Terumasa Hina i Sadaa Vatanabea, što me je povuklo i da pustim jedinu džez ploču (A strana – Majls Dejvis, B strana – Art Blejki) koju je moj otac imao, te smo se nas dvojica zainteresovali za džez.

Sviraš dosta različitih žanrova. Koji bi izdvojio kao najvažniji za tebe i kako bi opisao publici svoj trenutni muzički stil? Kako bi opisao svoju muzikuu nekoliko reči? Da li se razlikuje muzika koju puštaš kao DJ i ona na kojoj si angažovan kao producent?



Džez sa soulom je vrlo važan za mene. Kada nastupam kao DJ mešam organsku i programiranu muziku. U mojoj muzici se uvek može pronaći sofisticirana progresija akorda, emotivne vokalne i instrumentalne kompozicije. Ja to nazivam muzičkim “Crossover”-om. Puštam raznu muziku kao DJ. Međutim, kada produciram Kyoto Jazz Massive je više “crossover”, a Kyoto Jazz Sextet je više tradicionalni džez.

Nina Cholet

Nadolazeći koncert je tvoj prvi nastup uživo u Srbiji, ali znamo da si bio u Beogradu pre desetak godina? Kakva su ti sećanja vezana za Beograd? Šta možemo da očekujemo od tvog koncerta u BitefArtCafe-u?



Bio sam u Beogradu pre 10 godina. Mislio sam da su me ljudi zaboravili budući da je moj prvi DJ nastup bio 20 godina pre toga. Vrlo sam se iznenadio kada je publika pevala moju kaverpesmu “Still In Love”! Bilo je predivno. Tako da očekujem da će moja publika u BitefArtCafe-u pevati uz Kyoto Jazz Massive sa Echoes Of A New Dawn Orchestra. KJM zajedno sa Eoandom donosi toliko energije na binu da su publici preneli vajb koji ju je učinio vrlo entuzijastičnom.

Ne propustite ovo muzičko umeće koje oduševljava i inspiriše publiku širom sveta.



Vidimo se 29. novembra u BitefArtCafe-u!



Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mesta Ticket Vision, kao i na sajtu www.tickets.rs.