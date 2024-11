Smeli modni komadi uklopljeni u prepoznatljiv stil s akcentom na neprolazno crno, bar kada je čuveni dizajner Bata Spasojević u pitanju, trend su za ovu sezonu. Najnovija kolekcija za jesen/zimu jednog od naših najpoznatijih dizajnera, premijerno će biti prikazana publici u Beogradu na modnom, scensko/vizuelnom spektaklu, koji je zakazan za ponedeljak u čuvenoj Kristalnoj dvorani pozatog prestoničkog hotela. Zbog Batinog kreativnog umeća koje traje pune tri decenije, ovo će biti i završni događaj u godini velikog jubileja za našeg dizajnera. Ono što ljubiteljima mode obećava, jeste da će i ovog puta imati priliku da uživaju u ekskluzivnost u svakom smislu - od materija, preko konstrukcije do idejnih rešenja za, na prvi pogled, neverovatan sklop.

Jedno je sigurno, ovo svakako neće biti kolekcija za one koji nisu spremni da pokažu svoju individualnost i smelo zakorače kroz život. Kolekcija nosi naziv "Individual Hero" i inspirisana je malim i velikim, poznatim i nepoznatim herojima. Obojena je karakterima ljudi koji su u životu našeg velikog modnog dizajnera ostavili neizbrisiv i dubok trag, bilo da je reč o čuvenim umetnicima, velikanima u svojim profesijama, ali i običnim ljudima koje svakodnevno sreće na prestoničkim ulicama. Svako od njih, pre svega, očarao ga je svojom individualnošću u izražaju kojim zrači.

Crna, kao Batin zaštitni znak, ali i simbol elegancije i mistike i ove sezone biće dominantna.

- Crna boja uvek je nekako dominantna u mojim kolekcijama, naročito kada su u pitanju modni komadi koje preporučujem za jesen i zimu. Uvek kažem da životu treba dodati i boje, a to ove sezone postižem specifičnim geometrijama, oblicima i materijalima. Stroga silueta naglašenih revera na ramenima, drugačiji oblik, daju futurističku notu svakom komadu odeće i simbolizuju ulazak u novo poglavlje života u kom težimo da ostavimo neverovatan i drugačiji vizuelni i neverbalni prvi utisak. Nekako uvek volim da kroz komade na kojima sam radio pošaljem i svojevrsnu poruku, ovog puta to je - vetar u leđa, budimo smeli da osetimo slobodu, sigurnost i lepotu života - otkriva Bata Spasojević kako će izgledati njegova predsteća kolekcija i šta on preporučuje za ovu sezonu.