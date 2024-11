Novembar je doneo hladnije dane, ali to ne važi za srpsku modnu scenu! Od 23. do 29. novembra , u hotelu Hyatt Regency i Casinu Fairplay, modna agencija Select organizuje 37. Fashion Selection.

Po broju učesnika možda i najveće izdanje Fashion Selectiona do sada, doneće presek novih kolekcija preko 20 dizajnera, učešće najvećih imena domaće modne scene, tematske revije, tradicionalno Kids&Teen Fashion Selection i reviju Apsolutno fantastične za modele od 30 do 65 godina.

Iste večeri predstaviće se Atelier CRISTONATI Couture, Jezdimiro, House of Mati, GOLE, Darkest White by Katarina B, Mina Simić i udruženje dizajnera YUnited Designers.

24. novembar rezervisan je za reviju Gorim – Apsolutno fantastične za modele od 30 do 65 godina, i dizajnerske kolekcije Ninia Sanje Konjović, Big Hug by Beka Zečević, MISI Studio Gordane Boškić, Marije Vitez, novog imena na sceni Double Trouble. Posebnu poslasticu činiće kolekcije poznatih brendova AYALY multibrend radnje i izuzetno zanimljiva kolekcija visoke mode MIST namenjena smernim damama koje uspešno kombinuju porodični život i lični rast.

SUBOTA, 23. NOVEMBAR 19h Lutka sa naslovne strane (Zvonko Marković, Bata Spasojević, Suzana Perić, Lavani Couture, Marina Milovanović, Nemanja Pantelić) 20h YUnited Designers – Ana van der Wolf, Bim Brend, Mokoš, Pivoine Aristocrate/Darkest White by Katarina B./Atelier CRISTONATI Couture 21h Jezdimiro/House of MaтИ/GOLE/MINAYMI

NEDELJA, 24. NOVEMBAR

16h Pertini Fashion

17h DexyCo Kids – Okaidi/Original Marines

19h Gorim – Apsolutno fantastične by Gorica Pejaković

20h Ninia by Sanja Konjović/Big Hug by Beka Zečević/MISI Studio

21h Marija Vitez/AYALY Multibrand Store/MIST inspired by modesty/Double Trouble