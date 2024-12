- Kada mi je pustio, meni je bila predivna pesma, ali ja nisam bila spremna da emotivno iznesem tu pesmu. Kasnije kada smo se Ivan i ja pomirili ja sam mu pustila tu pesmu, a onda sam pozvala Sergeja i pitala ga za pesmu. On mi je rekao da je prodao, ja sam mu rekla pa dobro, u pravu si, nisam htela da je pevam - kaže pevačica.

- On me je pozvao posle pet minuta i rekao "pjesma ti je na mejlu". To je stvarno jedna od najlepših i najvoljenijih pesama koje sam otpevala.