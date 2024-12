Kurir televizija "Ovako se kuva!" Takmičari oduševili čuvenog kuvara Rašu Vlačića: Ovaj tim je jelo pripremio baš onako kako to čini ovaj majstor!

Kurir Televizija

On je za tim Alekse i Luke rekao da su jelo pripremili restoranski, za šire narodne mase, dok je drugom timu otkrio da su jelo pripremili, ali i servirali, baš onako kako on to čini