Saradnja nije samo reč – to je snaga koja pokreće inovacije, briše granice između različitih industrija i stvara prilike za nove doživljaje. Kada umetnost, tehnologija i održivost pronađu zajednički jezik, rezultat je nešto što odjekuje daleko izvan tog trenutka.



U godini kada IQOS obeležava deset godina transformacije iskustva, ova filozofija saradnje zauzima centralno mesto. Tokom proteklih meseci bilo je kolaboracija, poput onih sa Sofi kozmetikom ili The Perfume Atelier-om, koje su pokazale da to nije samo slučajan spoj brendova. One donose nešto mnogo važnije - sinergiju strasti. Rezultat? Iskustvo koje ne samo da odgovara potrebama punoletnih korisnika IQOS-a, već im pruža doživljaj koji ostavlja trag.