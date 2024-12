Okov posluje u Srbiji od 2019. godine. Ovaj maloprodajni lanac osnovan je u Crnoj Gori, gde je nedavno proslavio 30 godina uspešnog poslovanja. Poznat je kao mesto gde se može kupiti sve – ‘od igle do lokomotive’ – i danas u ponudi ima preko 50.000 artikala.

Okov prodajni centri nalaze se u Beogradu, Čačku i Novom Sadu, a putem internet prodavnice vrši se dostava širom Srbije. Radno vreme centara je od 8 do 21 sat radnim danima i subotom, a nedeljom od 10 do 18 sati.