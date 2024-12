Legendarni Guns N' Roses dolaze na Ušće 18. jula 2025, a ovaj koncert već sada ulazi u istoriju, jer se interesovanje za nastup rock giganta podiže do neslućenih visina. U neverovatnom roku od samo nedelju dana prodato je više od pola kapaciteta Ušća, što ovaj događaj svrstava u regionalni fenomen sa nikada većim zabeleženim interesovanjem – i to sa razlogom!



Ulaznice se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.