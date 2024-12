Okanović je pred Kuritovim kamerama otkrio da iako to ne pokazuje, on ima afinitete prema muzici, svira klavir, a u mlađim danima je i puštao muziku na festivalima:

- On je bio član upravnog odbora festivala, on zna sve tekstove rep pesama.

- Dobio sam u banci platnu karticu na kojoj je pisalo Dragan Okanović. I dalje me tako zovu, ali najzanimljivije mi je da me ljudi iz mog rodnog mesta takođe tako zovu. Taj lik je toliko ušao u narod da je to neverovatno, okrećem se na ulici kad čujem to ime.