"Mi nemamo čulo za vreme kao što imamo za prostor. Imamo naš um, imamo naše oči i možemo na osnovu perspektive da shvatimo udaljenost nekog predmeta, to je što se tiče prostora"

U razgovoru o kompleksnim temama poput strukture stvarnosti, vremena, materije i duhovnosti, gosti emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji Vesna Rivas, tumač rodnog koda, Jasna Jojić, etnolog i Goran Marjanović, inženjer telekomunikacija, podelili su svoja razmišljanja i iskustva, svaki sa jedinstvenim pristupom. Dok se Marjanović osvrnuo na složenost vremena i prostora, Jojić je ukazala na surovost materijalnog sveta i povezanost sa emocijama, a Rivas na značaj duhovnog balansa i ličnih rituala.

Marjanović je duboko analizirao pojam vremena i prostora, ukazujući na to da naše razumevanje tih pojmova često nailazi na granice jezika i iskustva. Takođe se dotakao psihološkog fenomena projekcije i različitih dimenzija vremena:

- Aspekt moga bića koji sada ovde mrda rukama i nešto priča, to je moje fizičko telo, moj fizički aspekt je zapravo najprimitivnija forma mog bića. E sad, da bi ja shvatio ovu strukturu vremena, prostora i ono čime se u principu bavi naša nauka, to nije baš tako lako, zato što mi ne raspolažemo odgovarajućom terminologijom jer nemamo ni odgovarajuće iskustvo sa tom fenomenologijom. Mi nemamo čulo za vreme kao što imamo za prostor. Imamo naš um, imamo naše oči i možemo na osnovu perspektive da shvatimo udaljenost nekog predmeta, to je što se tiče prostora - rekao je i nastavio:

- Vreme i prostor su inverzna forma jedno drugog. Malo to komplikovano zvuči, ali ne treba lupati glavu, ni baviti se time, jer mi moramo shvatiti da je struktura absolutne stvarnosti veoma složena. Dakle, to je fenomenologija za koju mi jednostavno nemamo odgovarajuću terminologiju niti reči da tako nešto opišemo. Manifestacija ide iz sveta ideja, iz sveta duha ka materijalnom aspektu, mi to doživljavamo, taj tok, evoluciju, kao dešavanje događaja i njihovu transformaciju preko sadašnjosti u prošlost. Zapravo je sve sada.

Jojić se fokusirala na fizičke i emotivne aspekte života, osvetljavajući surovost materijalnog sveta i povezanost s bolom koji donosi:

- Materija je takva kakva jeste, zgusnuta, grozna, neuravnotežena. Kako starimo sve je nebezbednije i sve je neudobnije i nije komforan život, ali definitivno da u svemu tome mi moramo da nađemo neku sredinu i moramo malo da se osvrnemo na naše emocije, ne zato što su nam emocije prvi korak ka nekom produhovljenju, ka shvatanju neke suštine, nego zato što su nam emocije korak unazad, put u telo i u bol.

Rivas se osvrnula na značaj duhovnosti u životu, delivši svoja iskustva sa molitvama, hodočašćima i ritualima koji pomažu u održavanju balansa. Takođe je podelila svoja sećanja na neobične susrete s duhovnim svetom:

- Ja sam dosta u molitvama, kada se osećam premoreno, ja odem negde u hodočašće ili odem na more, jer slana voda i sunce najbolje pročišćavaju i auru i organizam i osećam se kao preporođena. Nekada mi prija i planinski vazduh, samo da šetam, samo da udahnem. Čovek mora da stane iskreno pred ogledalom i da, čak i ako nagona da upražnjamo sve ovo što ja upražnjavam i da kaže, slušaj, magarče ili magarica jedna, ne zanosi se avionima, kamionima. Vraćala sam energijski film gde smo počeli da se rapidno menjamo i da se odvajamo i gubimo balans jer ovo nije normalno - rekla je i napomenula:

- Zbog one energije koju su nam oteli, promenili nam život i sve 92' godine, tada je došlo do velikih promena. Od tada ne možemo da se sastavimo i svi sve svaštarimo i svi smo za sve sposobni. Bili smo prinuđeni da se snalazimo u životu, naročito mi na Balkanu, da radimo razne poslove za koje smo školovani, za koje nismo i za koje smo stručni ili nismo.

Marjanović se osvrnuo i na psihološke aspekte svakodnevice:

- Postoji u psihologiji jedan fenomen koji se zove projekcija. Mi sve svoje frustracije, nezadovoljstva, svojim uspehom, stečenim ili šta god, razloge za neuspehe, projektujemo na nekog drugog, da li je to učenik, nastavnik našeg deteta ili kako god to bilo, uglavnom da mi ne budemo krivi. Mi to radimo više podsvesno nego svesno, a neki i svesno.

- Po učenjima Uspenskog, pored ovog linearnog vremena koje je zapravo kretanje materije u prostor, to je zapravo samo položaj kazaljke jedan, pa položaj kazaljke dva, samo kretanje materije između dve tačke, to mi nazivamo vremenom. U principu, to linearno vreme je samo jedna od dimenzija vremena gde postoji i druga dimenzija vremena. Dakle, svaki događaj koji se manifestuje može da se ostvari i na jedan drugi način kao jedna bolja ili lošija verzija tog istog događaja. Onda opet ima i treća dimenzija, gde ta bolja ili lošija verzija opet imaju još neku savršeniju formu.

Rivas je takođe podelila svoje iskustvo s prizivanjem duhova:

- Najmanje čime ljudi treba da se bave, ali mislim da je to već otišlo u prošlost, je prizivanje duhova. Nemojte se igrati, nije to uopšte naivno i nije šala. Od sedamnaest časova posle podne pa do pet ujutru sve duše su ovde, sve koje ostaju u bitnim službama i gore. Nemojte samo to prizivati. Ja sam imala tu priliku. Ja sam bila na seansi 98. godine sa pokojnim ocem. Znači, tri godine nakon smrti. Znam da je najjača žena u Srbiji koja je radila sa duhovima i stvarno je bila fantastična, u nju je ušao bukvalno i likom i jezikom i pričom moj pokojni otac. Naravno da je greh dirati u pokojne duše, ali ja sam imala mnogo teških situacija, koga ćete pitati, ako ne svog rođenog. Sve što sam mu postavila od pitanja, isto tako zastane sa naglaskom, totalno je moj Nikola bio u Radi, tako se zvala ženica - ispričala je i zaključila:

- Imam i dva svedoka koji su bili prisutni, nije mi odgovorio samo na jednu stvar, a to je ko je napravio oružanu pljačku kada su upali, kada su njih prebili. Imali su od posledice toga je, moj otac je umro posle par meseci. Tu mi nije dao odgovor. Mnoge druge stvari mi je rekao i objasnio.

