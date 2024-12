Praznici su pravo vreme za opuštanje i uživanje u toplini doma, period kada se povlačimo iz sveta punog žurbe i stresa. Zimske večeri pozivaju na okupljanje sa porodicom i prijateljima, a kućna atmosfera postaje savršeno mesto za nezaboravne trenutke uz omiljene filmove i serije. Pripremite kokice, ušuškajte se ispod toplog ćebeta i prepustite se SkyShowtime platformi, vašem vodiču kroz svet blokbastera i hit serija!

A1 Srbija postavlja nove standarde kućne zabave kao prvi mobilni operator na domaćem tržištu koji je ostvario partnerstvo sa SkyShowtime platformom, donoseći najpoznatije holivudske hitove direktno pred srpsku publiku. Ponuda uključuje jednostavan pristup prestižnom SkyShowtime streaming servisu i dva premium linearna TV kanala za Xplore TV korisnike —SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2. Ovi kanali, dostupni su A1 korisnicima putem A1 Xplore TV platforme, pružaju vrhunski sadržaj poput blokbaster filmova i serija iz studija Paramount Pictures, Peacock, Universal Pictures, DreamWorks Animation, MTV i mnogih drugih.

Predstavljamo vam listu decembarskih i januarskih favorita koje ne smete da propustite tokom praznika.

The Day of the Jackal

Serija koja donosi osam uzbudljivih epizoda i priču o neuhvatljivom ubici Šakalu (Edi Redmejn), čiji poslovi donose astronomske cifre, ali i opasnosti. Nakon poslednjeg ubistva, Šakal se suočava sa dostojnom protivnicom, upornom MI6 agenticom (Lašana Linč), koja pokreće intenzivnu poteru širom Evrope. Napetost raste dok se sudaraju dve jake volje, a uzbudljiva priča otkriva i Nuriju (Ursula Korbero, Money Heist), koja nesvesno postaje deo Šakalovog ličnog života. Prva sezona doživela je veliki uspeh, što je dovelo do nominacija u dve prestižne kategorije na Zlatnom globusu: najbolja televizijska dramska serija i najbolji muški glumac za sjajnu interpretaciju Edija Redmejna. Ovaj uspeh podstakao je snimanje druge sezone, na veliku radost obožavalaca.

Back to Black

Film koji donosi pogled na život i uspon šestostruke dobitnice nagrade „Grammy“, Ejmi Vajnhaus. Ova autentična biografska drama, sa Marisom Abelom u glavnoj ulozi, prikazuje neverovatan talenat, borbe i lične izazove koji su oblikovali njen muzički put. Pod režijom renomirane Sem Tejlor-Džonson, film, realizovan uz podršku Ejminog nasleđa i Universal Music Groupe, pruža jedinstveni uvid u život jedne od najznačajnijih umetnica našeg vremena.

Foto: Promo

Landman

Serija smeštena u zapadnoteksaške gradiće u usponu, Landman donosi modernu priču o pohlepi, moći i bogatstvu u svetu nafte. Koautori serije su Tejlor Šeridan, nominovan za nagradu „Oscar“, i Kristijan Volas. Radnja prati uspon i pad milijardera koji svojim odlukama oblikuju ekonomiju, geopolitiku i klimu. Glumačku ekipu predvodi Bili Bob Torton, uz Ali Larter (The Last Victim), Mišel Randolf (1923), Džejkoba Loflanda (Joker 2), Demi Mur (Feud: Capote Vs. The Swans), kao i gostujuće zvezde Džona Hama (Mad Men) i Endija Garsiju (Expendables).

Dear Santa

Kada jedan dečak pošalje Deda Mrazu pismo sa spiskom božićnih želja, ali pogrešno ga adresira, pojavi se đavolasti Džek Blek i napravi opšti haos tokom praznika. Od duhovitih autora filma DUMB & DUMBER, Božić će ovog puta proteći u nezapamćenom haosu.

Dr Seuss’ The Grinch

Zasnovano na Dr. Susovom omiljenom prazničnom klasiku, The Grinch govori o jednom ciničnom namćoru koji je na misiji krađe Božića, dok mu jedna devojčica svojom prazničnom velikodušnošću ne omekša srce zauvek. Zabavna, dirljiva i vizuelno zapanjujuća, to je univerzalna priča o duhu Božića i nesalomljivoj moći optimizma.

IF

Maštoviti um Džona Krasinskog, koji potpisuje režiju i scenario, donosi priču o devojčici Bei (Kejli Fleming) koja otkriva da može da vidi imaginarne prijatelje drugih ljudi koje oni, zbog toga što su odrasli, više ne vide. U ovoj fantastičkoj komediji pojavljuju se poznata glumačka imena koja su dala glasove imaginarnim prijateljima, poput Kejli Fleming, Rajana Rejnoldsa, Krasinskog i Fione Šo.

Foto: Promo

Kung Fu Panda 4

Po, panda iz Doline mira, poznat po svojoj ležernosti i nespretnosti, sanja o tome da postane kung fu legenda. Kada zli snežni leopard Tai Lung zapreti njegovom domu, Po biva izabran da ispuni drevno proročanstvo i zaštiti Dolinu od uništenja. Pod mentorstvom učitelja Šifua, Po kreće na uzbudljivu avanturu ispunjenu akcijom, kako bi osujetio Tai Lungove zle planove.

Glumačku ekipu u ovom animiranom hitu čine Džek Blek kao Po, Viola Dejvis kao Kameleon, Akvafina kao Džen, Dastin Hofman kao učitelj kung fua i Brajan Krenston kao Poov otac Li.

Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin – radnja serije odvija se u Majamiju 1991. godine i prati Deksterovu transformaciju od studenta do osvetničkog serijskog ubice. Pod vođstvom oca Harija, Dekster usvaja kodeks koji mu pomaže da pronađe i ubije određene ljude, a da pritom ostane ispod radara policije. To se dešava u isto vreme kad počinje da stažira u forenzičkom odeljenju policije u Majamiju. U seriji igraju Patrik Gibson, Kristijan Slejter, Patrik Dempsi, Moli Braun, Džejms Martinez, Kristina Milijan, Aleks Šimicu, Rino Vilson i posebna gostujuća zvezda, Sara Mišel Gelar. Majkl C. Hol se vraća da bi pozajmio glas za legendarni unutrašnji monolog u glavi Dekstera Morgana.

Dostoevskij

Serija donosi mračnu detektivsku priču o policajcu sa problematičnom prošlošću, koji istražuje niz ubistava dok se suočava sa sopstvenim demonima. Glavnu glumačku ekipu ove drame čine Filipo Timi, Gabrijel Montesi i Karlota Gamba. Premijera serije je 20. januara, a sezona se sastoji se od 6 epizoda.

Sweetpea

Britanska televizijska serija koju je kreirala Kirsti Svain adaptacija je istoimene knjige. Premijera je zakazana za 2. januar a radnja se fokusira na povuču devojku, Rianon, koju tumači Ela Purnel. Suočena sa nepravdom na poslu, neuzvraćenom ljubavlju i očevom bolešću, Rianon kreće na mračno komično putovanje samootkrivanja. Na tom putu gubi kontrolu i otkriva opasnu moć koja joj omogućava da preuzme kontrolu nad svojim životom, ali suočava se sa ključnim pitanjem: može li da zadrži svoju smrtonosnu tajnu? Glumačku ekipu pored Ele Purnel, čine i Džon Pointing i Nikol Leki.

The Fall Guy

Nakon što je preživeo nesreću koja je gotovo uništila njegovu karijeru, kaskader se vraća u akciju kako bi rešio misteriju nestale filmske zvezde. Razotkriva zaveru i pokuša da vrati ljubav svog života, sve dok nastavlja da obavlja svoj svakodnevni posao. Otkrijte šta sve može da pođe po zlu u filmu koji je režirao David Lič, a glavne uloge tumače Rajan Gosling, Emili Blant i Aron Tejlor-Džonson.

Star Trek Prodigy

Animirana naučno-fantastična serija za mlađu publiku, predstavlja priču porobljenih tinejdžera koji kradu napušteni brod Starfleet-a kako bi pobegli i istražili galaksiju. Šarolika posada mladih vanzemaljaca moraju da nauče da rade zajedno dok se kreću iz Delta kvadranta u Alfa kvadrant. Serija je naišla na pozitivne kritike i dobila je dečiju i porodičnu nagradu Emmy.

Ukoliko aktivirate SkyShowtime uslugu putem A1 Srbija, prva tri meseca uživaćete potpuno besplatno! Nakon toga, uslugu možete da nastavite po ceni od samo 699 RSD, za A1 korisnike. Ova ponuda je dostupna A1 postpaid rezidental korisnicima sa paketom za voice usluge i pretplatom na Xplore TV, omogućavajući vam pristup premium filmovima, serijama i dečijim programima—sve bez reklama i na srpskom jeziku. Ne propustite priliku da uživate u vrhunskoj zabavi.