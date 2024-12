Spoj lepote klasične i elektronske muzike, crvena, strast, hor, orkestar, DJ, veštačka inteligencija, vizuelni efekti - sve to je u subotu povezala „Karmina Burana“, jedno od najizvođenijih klasičnih horskih dela u Hangaru luke Beograd, pred 2.500 posetilaca. Beogradski elektronski live sastav IDQ nastupao je na bini zajedno sa impozantnim Simfonijskim orkestrom Srbije i horom, sa više od 100 izvođača na sceni, sopranom Ivanom Čanović, tenorom Aleksandrom Tolimirom, baritonom Đorđi Cuckovskim i dirigentom Predragom Gostom.



Pesme koje datiraju iz razdoblja od 11. do 13. veka, otkrivene u 19. veku, suprotne zvaničnoj dvorskoj muzici tog doba, izvodile su se na livadama, vašarima, u tavernama, na karnevalima, dok se te večeri najveće delo Karla Orfa, čulo u impozantnom Hangaru Luke Beograd. Krenulo je sa poznatim taktovima, kao upozorenje, veličanstvenim zvukom „O Fortuna“, tiho, pa sve glasnije do poslednje note pojačavajući dramatično i dajući mu snagu. Publika uživa, sluša, pomera se u ritmu. Doživljaj upotpunjuje veliki video bim, na njemu se smenjuju filmovi, delo veštačke inteligencije. Crvena boja je dominantna, čemu doprinosi upečatljiva, blistava Ora ïto limitirana serija brenda Ploom. Događaj je truly unique, baš kao što je i slogan ovog brenda namenjenog odraslim pušačima. Sluša se red klasike, pa dela Igora Puljića i Aleksandra Milićevića, poznatijih kao DJ Pookie i DJ Alex (dvojac IDQ) i tako je nastala klasična elektronska muzika koju upotpunjuju svetlosni efekti u prostoru.