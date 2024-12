Pod blještavilom svetla i uz očaravajuću atmosferu, Avalski toranj u subotu uveče postao je epicentar glamura i stila. Ovaj jedinstveni događaj, organizovan u čast limitirane serije Ploom Red by Ora ïto, okupio je 150 odabranih zvanica i spojio eleganciju i inovaciju, pružajući nezaboravno veče koje će se dugo pamtiti.

TRULY UNIQUE FILOZOFIJA NA NESVAKIDAŠNJIM LOKACIJAMA



Truly Unique filozofija brenda Ploom prirodno se spojila sa duhom Infuse događaja, koji već od svog nastanka u aprilu ove godine redefiniše način na koji doživljavamo elektronsku muziku i umetnost. Infuse, brend poznat po organizovanju događaja na nesvakidašnjim lokacijama, dovodi sjajna imena sa svetske i domaće scene i ništa ne prepušta slučaju. Sa ciljem da spoji inovaciju, kreativnost i tehnologiju, Infuse se potrudio da ovaj događaj na vrhu Avalskog tornja zaista i ostavi Truly Unique utisak.

Sinergija inovativnog dizajna Ploom Red by Ora ïto i nesvakidašnje energije Infuse događaja stvorila je ambijent koji je prisutne inspirisao na ples, druženje i nezaboravno veče. Fantastični DJ-evi i crvena svetla koja su obavila toranj pretvorili su ga u simbol sofisticiranosti i strasti, dok je hladna decembarska noć dodatno osvetljena posebnom jelkom ukrašenom sjajnim, crvenim detaljima, podsećajući na duh praznika.