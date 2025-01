To što je ćerka preminule legende, Donija Hetaveja, i poreklom iz porodice muzičkih genija, kao i čikaški koreni, osigurali su to da Lejlinim venama teče najduhovnija muzika. Njena maestralnost u mnogim žanrovima se ogleda u sedam solo albuma obogaćenim mnogim kolaboracijama, među kojima su Farel Vilijams, Kendrik Lamar, Dr. Dre, Anderson Pak, Robert Glasper, Rapsody, Snup Dog i Esperanca Spalding.



Nedavno su presnimili svoj debi album In Between iz 2002. godine sa vrlo specifičnim pristupom - potpuno analognu “AAA” produkciju. Svaki korak, od snimanja do miksa i mastera, urađen je pomoću analogne opreme, što je očuvalo bogatu toplinu i autentičnost originala. In Between je, kao što mu ime naznačuje, miks radikalnog eksperimentisanja i klasičnih zvukova, sa bogatom postavom vokala i instrumentalista. Iako je prošlo već dve decenije, ovaj album i dalje stoji kao pionirska fuzija zvukova zasnovanih na semplovima i žive instrumentacije koji su oblikovali zvuk modernog džeza.