Nesuglasice, male svađe, neslaganja...sve je to normalno u odnosu. Ali nemojte dozvolite da vaš emotivni i strastveni život ispašta. To su vaši trenuci posebnog uživanja, slaganja i ispunjavanja želja i maštanja. Rasplamsajte strasti i maksimalno se opustite. Isprobajte Macun preparate za potenciju !

Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.

Nakon mesec dana od korišćenja, kremu možete upotrebljavati jedanput dnevno.