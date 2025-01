Pod sloganom „Herceg Novi zove – fešta, sunce, more”, karavan 56. Praznika mimoze promovisan je u subotu 18.januara u Beogradu gde je najavljena najveselija zimska žurka u regionu. Promocija je tradicionalno počela defileom mažoretkinja, Gradske muzike Herceg Novi, trombonjera i članova Maškara koji su prošetali, u svečanom defileu, od Pionirskog parka do MTS dvorane gde je, premijerno pred beogradskom publikom, izveden mjuzikl „Cvjetaj, mimozo mala” scenaristkinje, mlade Novljanke, Viktorije Samardžić. Sa preko 50 događaja, Praznik mimoze će početi 14. Februara, a trajaće do 2. marta.

Festival će otvoriti dive narodne muzike Hanka Paldum i Ana Bekuta, kazala je direktorka JUK Herceg festa, Tatjana Ateljević. „Već narednog dana očekuje nas tradicionalna berba mimoze. Od Kumbora do Baošića održaće se nezaboravna Fešta od ribe i vina za koju su naše domaćice pripremile mnoštvo delicija koje će se besplatno deliti posjetiocima, a u muzičkom delu programa nastupiće Goca Tržan i Isak Šabanović. Fešta se nastavlja tradicionalnim maskenbalom na kojem će nastupiti Indira (ex Colonia). Zbog velikog interesovanja, svi oni koji ne uspeju da dobiju karte za maskenbal, biće u prilici da uživaju u muzici grupe Garavi Sokak i Goce Tržan na Platou u Igalu”, navela je ona.



Jako smo srećni što nastupamo na Prazniku mimoze, kazao je frontmen i pevač grupe Garavi sokak, Bane Krstić.

„Ja sam i privatno jako vezan za Herceg Novi, koji redovno posećujem od 1967. godine. Najljepše trenutke svog detinstva proveo sam upravo u ovom delu zaliva, dok će Garavi sokak prvi put svirati na moru i to me jako raduje”, rekao je on.