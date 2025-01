U BitefArtCafe klubu je zvanično počeo drugi deo koncertne sezone 2024/25. Ove godine, kao i svake prethodne, publiku očekuje naelektrisan spoj žive muzike, impresivnih nastupa i zapaljive atmosfere. U susret raznim muzičkim preferencijama, BitefArtCafe se ove sezone potrudio da ponudi raznovrstan repertoar koji uključuje moderni i retro pop, funk i synth, romantični, ali i eksplozivni rok sa maestralnom lirikom kao i instrumentalnu muziku. Ovaj noćni klub je savršeno mesto za uzbudljiv početak godine i susret sa omiljenim izvođačima – A.N.D.R. x Retrospektiva, Vasil Hadžimanov band, Letu Štuke, Lena Kovačević, Babe i Detour.



Prvi koncert u 2025. održaće muzički producent, trubač i kompozitor, A.N.D.R., i alt-pop sastav Retrospektiva 23. januara. Njihovu muziku definiše savršen spoj pop funk melodija, modernog i retro synth zvuka. Retrospektiva je krajem prošle godine izdala drugi studijski album "Samo ja" za izdavačku kuću Kontra. Na albumu se nalazi 10 pesama. Muziku, tekst i produkciju potpisuje Retrospektiva, dok se kao koautori i izvođači pojavljuju A.N.D.R., Ana Protulipac i mlada umetnica Jana Đorđević aka Nekonaj. “Samo ja”, “Svi su čudni”, “Moje vreme” su neke od pesama sa albuma koje obrađuju temu samoće, nedostajanja i ljubavi kroz tenzičnu, vajbi ali dance plejlistu.



Naredni koncert je zakazan za 6. februar, kada na binu stiže bend Vasila Hadžimanova, i najbolje što Srbija ima od fjužn džeza.



Bend čija su sva izdanja i muzika u Srbiji proglašeni za umetnička dela od kulturnog značaja za ovu zemlju, svakako nije potrebno posebno predstavljati. Vasil Hadžimanov, pijanista, kompozitor, aranžer i pedagog, školovao se na Berklee College za muziku. Nakon studija se vratio u zemlju i ubrzo osnovao svoj bend sa kojim nastupa već od ranih devedesetih prošlog veka. Od prvog albuma 11 razloga za… (2001), preko albuma Can You Dig It? (2013), pa sve do albuma Lines in Sand (2019) i Keyf (2023), Vasil Hadžimanov se sa svojim bendom ukazuje kao siguran pratilac savremenih stremljenja, progresivnog zvuka i fuzija različitih muzičkih pravaca koje uspešno slaže u ono što bismo danas mogli da nazovemo terminom world music. Za svoj prvenac bend je 2002. godine osvojio nagradu Beovizije „Najbolji debi album godine“. Pored brojnih koncerata i nastupa širom prostora bivše Jugoslavije, ali i predanog internacionalnog rada, Hadžimanov se bavi i komponovanjem filmske muzike za niz dokumentarnih, igranih fimova i televizijskih serija.



Ovaj koncert postao je nezaobilazni deo koncertne sezone VH benda i omiljeni događaj za sve ljubitelje vrhunske muzike. Bend će izvesti svoje najpoznatije kompozicije, ali kao i do sada predstaviti i nove, sveže ideje.



Treći koncert zakazan je za Dan zaljubljenih, 14. februara, kada nastupaju Letu Štuke. Omiljeni sarajevski bend obradovaće svoju publiku specijalnim koncertom za Dan zaljubljenih, a zbog velike zainteresovanosti dodat je još jedan datum – 13. februar.



Letu Štuke predvodi Dino Šaran, jedan od najuticajnijih pop rok autora ovih prostora. Ono što je počelo 1986. u Sarajevu kao bend i otpor prema tadašnjoj pop školi, nakon duže pauze se ponovo aktivirao od 2004. godine. Formirali su se sa željom da kvalitetnu muziku promovišu na najbolji mogući način van granica njihove domovine. Pesme koje stvaraju su poezija iza koje stoji talentovani Dino Šaran. Ono što izdvaja Dina i bend su specifični umetnički izraz, društveno-politički angažovani tekstovi koji seciraju stanje u društvu.

Ovaj bend je već prvim albumom “Letu štuke”, koji je nedavno dobio i remaster izdanje, stvorio hitove poput “Minimalizam”, “Šutiš” i “Mjesto za dvoje”. Sledeći albumi “Proteini i ugljikohidrati”, “Brojevi računa” i “Topla voda”, koji je usledio nakon sedam godina studijske tišine, potvrdili su njihov uticaj, prepoznatljiv integritet i dozu kompleksnosti. Ako bismo morali da sažmemo ideologiju frontmena, ali i celog benda, ovaj citat bi je najbolje opisao:



Nemam šta da se foliram, da nešto budem što nisam. Što bih to radio? Nismo neka šminka, nismo neki kompleksaši da se predstavljamo u krivom svetlu. Pevam o onom što me dotiče, što me muči ili što me raduje. Nemam kalkulacija kada pišem. To možda nije dobro, jer bih možda uzeo veće pare, bio veća zvezda, ali ne znam koliko bi me to zanimalo. Mislim da mi je draže da smo “no filter” kako kažu.



Nema sumnje da će i ove godine „Letu Štuke“ prirediti nezaboravno veče za sve one koji duboko osećaju društvene probleme i cene dobru muziku nastalu iz srca.



Četvrti koncert ove godine održaće Lena Kovačević 21. februara u sklopu turneje pod nazivom NAŠE VREME. Premijerno će predstaviti svoj novi album "9" koji je već pre objavljivanja privukao veliku pažnju zbog energičnog zvuka i omaža emotivnoj muzici devedesetih. Izuzetno zapažen od strane radio-stanica i publike regiona, album je naišao na iskreno oduševljenje i predstavio Lenu u posebnom autorskom svetlu.



Pored novih pesama čiji je brz - dens ritam osvojio srca publike, Lena će zajedno sa svojim muzičarima i specijalnim gostima izvesti i svoje poznate pesme sa albuma "Cafe" kao i zapažene singlove u novim aranžmanima. Kako i sama Lena kaže, ona ima priliku da predstavi ovu muziku i bend u novom i posebnom duhu.



Lena Kovačević diplomirala je na prestižnom Muzičkom Konzervatorijumu u Amsterdamu. Karijeru je započela u Holandiji i Belgiji nastupajući na turneiji sa Holandskim Kraljevskim Orkestrom. Lena Kovačević je svoje muzičko obrazovanje krunisala neverovatnim nastupima - u Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Kipru, SAD, Austriji, Engleskoj, Nemačkoj, Srbiji i događajima u Albertina Hol Muzeju u Beču, kao i na Milano Fashion Week-u 2019.



Objavila je četiri albuma za domaće tržište i region - „Dobar dan za pevanje“, „San“, „Džezeri“ i „Cafe“. Njen poslednji album "Cafe" sastoji se od brojnih hit pesama koje su omiljene širom Balkana, kao i nekoliko singlova za inostrano tržište. Istoimeni singl se emituje na radio stanicama u Nemačkoj, Turskoj, Austriji, Francuskoj i Maroku.



Želela sam da imamo optimističan album, koji ne mora po svaku cenu da ima vesele pesme. Ne radi se o veselim tonovima, radi se baš o energiji, istakla je Kovačević, dodavši da je proces rada na albumu za nju bio lekovit.



Taj organski osećaj zadovoljstva koji čovek dobija od reakcije publike ne možete ničim da namestite i da predvidite.



Legendarna rok grupa Babe stižu 7. marta na binu BitefArtCafe kluba po drugi put . Svojim duhovitim tekstovima i neponovljivim scenskim nastupom su obeležilI jednu eru domaće muzičke scene. Babe su osnovane 1992. kao samostalni projekat vokaliste i gitariste Žike Milenkovića (Bajaga i Instruktori), vokaliste i bubnjara Gorana Čavajde (Električni orgazam) i gitariste Zorana Ilića Ilketa (Riblja Čorba). Sva trojica su već tada bili iskusni rok muzičari, koji su odlučili da naprave grupu dok su njihovi bendovi bili na pauzi. Spojivši animatorske veštine iz „Instruktora“ i iskustvo iz amaterskog pozorišta „Teatar Levo“ sa svojim duhovitim pesmama, Žika je stvorio zabavljački imidž benda, što je odmah naišlo na pozitivnu reakciju i kod publike.



Grupa je delovala do 1999. godine, da bi se ponovo okupila 2013. godine. Do sada su objavili tri studijski albuma : Slike iz života jednog idiota, Lažne slike o ljubavi i Slike sna i jave (Samo za ludake i buntovnike). Neki od njihovih najvećih hitova su : Ko me ter'o da te volim, Da te vidim golu, Piksla od kristala i Noć bez sna.

Babe su se ponovo okupile 2013. godine, na dvadesetu godišnjicu izlaska prvog albuma, a postavu su činili Žika Milenković, Dejan Škopelja, Zoran Ilić Ilke i novi član Goran Ljuboja – Trut. U julu 2014. godine bend je izdao povratnički singl pod nazivom Daj mu ga Lola. Tokom proleća 2015. bendu se pridružio gitarista Stefan Aćimović. Bend je izdao singl Primabalerina 2017., a nakon toga pridružila im se klavijaturistkinja Luna Škopelja.



Sredinom marta, tačnije 14. marta, neverovatni hrvatski bend, Detour, održaće koncert u BitefArtCafe klubu. Zvuk ovog benda odlikuje se prefinjenom kombinacijom elektro-akustičnog popa i bogatih aranžmana. Njihove pesme sadrže plesne ritmove i zarazne melodije, dok tekstovi istražuju introspektivne i emotivne teme. Vešto unose svežinu i inovativnost u svoj zvuk, prilagođavajući se savremenim muzičkim trendovima, ali zadržavaju svoj prepoznatljiv stil. Ponosni su vlasnici četiri Porin nagrade. Njihov treći album "A što ak' ja..." postao je prelomni u karijeri grupe, osiguravši im titulu "Perjanice novovalnog popa" i nagradu Porin za najbolji pop album u 2014. godini. Njihova autorska virtuoznost i kreativnost ne prestaje ni danas, a njihovi singlovi poput "Šarena", "Slavlje", "Hawaii" i "Klaun" to i potvrđuju.



Njihova moć leži, ne samo u njihovim najnovijim hitovima, već i u starijim pesmama, poput nezaboravnih numera kao što su "Ljeto počinje", "Mjesec", "Gledano sa strane" i "Prijatelj", koje su se našle na njihova prva dva studijska albuma. Bend je ostvario uspehe i sa novijim albumima, poput "Tourdetour", koji je nagrađen na Rock&Off i Porin nagradama.



Početkom 2016. godine, Nenad Borgudan ostvario je jedan od svojih najvećih autorskih uspeha sa pesmom "Zaljubila sam se". Ova numera je osvojila top liste i postala je najemitovanija pesma na radijskim stanicama te godine, čime je Nenad dobio zasluženo priznanje za svoj rad.



Tokom poslednje dve godine, Detour su se istakli na muzičkoj sceni pobedom na Zagrebačkom festivalu sa pesmom „Nekad je bilo bolje“ koja je proglašena najboljom pesmom ovog legendarnog muzičkog događaja i visokim plasmanom na Dori, hrvatskom izboru za pesmu Evrovizije.



U poslednje četiri godine sve više sviramo Beograd i Srbiju i svaki put su koncerti sjajni, publika je predivna, prostori su uvek puni. Popularnost u Beogradu dugujemo direktnom kontaktu s publikom koji se energetski i emotivno uvek pretvori u divno iskustvo



Bilo da ste redovan gost ili biste prvi put došli u BitefArtCafe, ovogodišnja koncertna sezona će sigurno ostaviti trajna sećanja.



Pripremite se za uzbudljiv početak godine!



