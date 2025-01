Samsung Electronics Co. Ltd. predstavio je novu Galaxy S25 seriju, donoseći vrhunsku kombinaciju inovacija, snage i veštačke inteligencije. Modeli Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25 redefinišu korisničko iskustvo zahvaljujući naprednim AI funkcijama i moćnom Snapdragon® 8 Elite for Galaxy čipsetu, pružajući korisnicima najintuitivnije i najprirodnije mobilne interakcije do sada.