“Oduševljeni smo što se vraćamo u Beograd! Ovo je naš treći nastup i svaki put kada se vratimo, trudimo se da naš šou bude još uzbudljiviji. Publika može da očekuje miks rok klasika, naših najomiljenijih aranžmana i muzike iz filmova koji su postali zaštitni znak naših nastupa. Takođe smo pripremili i nekoliko novih iznenađenja koja jedva čekamo da podelimo sa publikom. Neće biti tipičan gitarski koncert, već jedinstveno iskustvo koje uključuje muziku i vizuelne elemente, sa svetlosnim efektima i iznenađenjima tokom celog nastupa. Biće drugačije od prošlogodišnjeg nastupa i jedva čekamo da to podelimo sa vama! Verujemo da će ovo biti nezaboravna noć ispunjena sjajnom muzikom i fantastičnom atmosferom.” poručili su članovi kvarteta “40 Fingers”.

Mateo, Emanuel, Enriko i Andrea imaju bogatu muzičku istoriju i poseban stil, što im omogućava da stvore svež i inovativan zvučni pejzaž kroz zamršeno prebiranje prstima po gitarama. Njihova set lista sadrži omiljene pesme kao što su “Sultans of Swing”, “Africa”, “The Sound of Silence”, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango” i druge žanrovske pesme koje ujedinjuju i oduševljavaju ljubitelje muzike širom sveta. Njihova ljubav prema filmu je takođe dovela do nezaboravnih interpretacija kultnih filmskih tema, uključujući njihove verzije muzike iz “Ratova zvezda” Džona Vilijamsa, “Poslednji Mohikanac”, impresivnu Diznijevu mešavinu i izbore iz Harija Potera.