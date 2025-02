Uvek biramo pesme izvođača kojima se divimo, ali i one koje lično volimo. Nekada su to klasične melodije koje imaju univerzalnu emociju i povezanost sa publikom, a ponekad su to kompozicije koje nas muzički izazivaju. Slušamo mnogo različitih žanrova, a kada neka pesma „klikne“, znamo da je prava. Trudimo se da pronađemo balans između dobro poznatih hitova i nekoliko iznenađenja, kako bi sve ostalo sveže i zanimljivo.