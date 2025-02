Lejla Hetavej o albumu: VANTABLACK je dobio ime po pigmentu – najtamnijoj crnoj boji koja je ikada kreirana. Osećala sam da je to pravi naziv za ovaj projekat, budući da mi je cilj bio da napravim „najcrnji“ album ikada. To sam i uradila. Ovaj album oslikava ono što za mene predstavlja biti crne puti. Obožavam ga!



Istakla se još 1990., kada je objavila debi album Lalah Hathaway. Glavni singl sa albuma, Heaven Knows, kotirao se u top pet numera na američkoj Bilbord Hot R&B/Hip-Hop Songs listi. Opet je doživela veliki uspeh 2004. sa četvrtim albumom Outrun the Sky. Glavni singl Forever, for Always, for Love dostigao je prvo mesto na listi US Adult R&B Songs.