Bilo koje pukotine da imate u kući i izvan nje potrebno je sanirati na vreme. I sami znate da šteta može da bude samo veća ako duže čekate. Voda uvek pronađe svoj put pa tako i stvara vremenom sve veći problem. Kako se to ne bi desilo, na vreme popravite štetu. Možete to i sami, bez majstora, a za to vam je potrebna GUMA U SPREJU!