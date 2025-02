Slušaj vest

Društvene mreže su eksplodirale! Ako ste u poslednje vreme skrolovali kroz TikTok, Instagram ili YouTube Shorts, sigurno vam je barem jednom iskočio snimak u kojem tajanstvena crnka izgovara pitanje koje je ušlo u istoriju: "Koji ti je datum rođenja?". Njena upornost, izražajna gestikulacija, specifična mimika i nepokolebljiv stav postali su trenutni viralni trend, a rečenica se sada koristi i u situacijama kada želite nešto da saznate, ali druga strana uporno izbegava odgovor. Ko bi rekao da interesovanje za horoskopski znak može da izazove toliku euforiju?

Scena koja je pokrenula lavinu komentara dogodila se u popularnom takmičenju "Gospodin Savršeni", kada je Laura Prgomet odlučila da sazna kada je rođen "Gospodin Savršeni" Šime Elez. Dok je on oklevao, ona nije odustajala. Ponovila je pitanje, tražila odgovor, dok je Šime pokušavao da ga izbegne. Međutim, internet ništa ne prepušta slučaju. Ljubitelji ljubavnog programa sačuvali su deo emisije, a njen glas počeo je da odjekuje svuda. Korisnici mreža sada masovno koriste njeno pitanje, a noćni klubovi ga dodatno popularizuju, toliko da i di-džejevi miksuju muziku uz njene reči.

Laura je preko noći dospela u centar pažnje i postala je prepoznatljiva širom regiona. Na svoju popularnost reagovala je s dozom humora, priznajući da se oseća kao "Kim Kardašijan iz Dugog Sela". Ipak, mnogi se pitaju ko je zapravo Laura?

Ova atraktivna 24-godišnjakinja dolazi iz Dugog Sela u Hrvatskoj, a gledaoci su je možda već zapazili u muzičkom spotu za pesmu "Zavjet" Nikole Markovića. O njenom izgledu i prisustvu na ekranu pričalo se i ranije, a čak je i sam pevač jednom prilikom izjavio da ga je Laura očarala svojom harizmom, stavom i nečim što jednostavno ne može da se definiše rečima - posebnom energijom koja ostavlja trag. Pored toga, učestvovala je i u izboru za "Kraljicu Zagreba", gde je privukla pažnju, ali joj je pobeda izmakla. Ipak, uvek zna kako da bude u centru pažnje.

"Našalila sam se opet na svoj račun tim poređenjem sa Kim u TikTok lajvu. Popularnost počinje da mi prija, svakako sam očekivala reakcije na svoju pojavu, a iako sam preživela lavinu kritika, mislim da mi je sad skroz jednostavno da podnosim sve jer ljudi počinju da me vole. Ima dosta tinejdžera koji traže da se fotografiramo, puno poruka podrške i sve to mi je baš simpatično. Moram da priznam da na Fejsbuk ne ulazim jer je tamo najviše osoba koje pišu hejt poruke, ali na Instagramu i TikToku svi mi pišu da sam najzabavnija u emisiji i da samo zbog mene prate i, naravno, svi me pitaju - koji mi je datum rođenja", otkrila nam je Laura.

Ono što će vas iznenaditi, to je da se Laura ni ne razume preterano u horoskop.

"Nisam preveliki znalac kad je horoskop u pitanju, ali volim da znam ko je koji znak i taj datum rođenja - to mi je neka čudna opsesija. Meni kao Biku najviše odgovaraju Device, Škorpije i Ribe, ali nažalost, to me nije zaustavilo da probam u ljubavi sa znakovima koji mi uopšte ne odgovaraju... A tako su se odnosi i završili", rekla je Laura kroz smeh.

Kada je "Gospodin Savršeni" u pitanju, Lauri su važne dve stvari.

"Gospodin Savršeni kojem bih rekla sudbonosno 'da' mora da ima fatalan pogled smeđih očiju i lep osmeh. Poželjno je da je viši od mene, ali ništa mu to ne pomaže ako nema zanimljivu ličnost kojom bi me zadržao. I najbitnije od svega, mora da bude dovoljno jak i zreo da zna da se nosi sa mojim karakterom tvrdoglavog Bika", rekla je Laura.

Za karijeru ne brine. Zbog viralnog trenda koji je donela, ponude samo stižu.

"Trenutno pokušavam da vidim u kom smeru ću odvesti svoju karijeru s obzirom na ogroman broja ponuda i saradnji, sad kad sam vrlo aktuelna zbog emisije i svojih izjava, tako da sam zapravo po ceo dan u mejlovima i nekim pregovorima za druge hobije, mimo mreža i nemam vremena. Ali dobro, meni je to sve baš zabavno", otkrila nam je.

Ako još niste zakoračili u svet "Gospodina Savršenog", nije kasno! Ovaj šou, koji ne prestaje da diže prašinu, dostupan je na streaming platformi Voyo, koja je pre izvesnog vremena stigla i u Srbiju. Dakle, nema više čekanja i oslanjanja na spojlere. Sada sve epizode možete da gledate kad god poželite!

