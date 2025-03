Grupa Aerodrom, predvođena iskusnim frontmenom Juricom Pađenom, beleži više od 40 godina muzičkog delovanja. Jurica Pađen ima jednu od najkompletnijih autorski i sviračkih karijera na ovim prostorima. Od grupe 220, preko Parnog valjka, Aerodroma, Azre do super grupe 4 Asa. Aerodrom se svrstava među najpopularnije rok sastave iz vremena Novog vala, a zahvaljujući pesmama kao što su "Fratello”, "Obična ljubavna pjesma", "Kad misli mi vrludaju", "Stavi pravu stvar", "Tvoje lice", "Digni me visoko" i "24 sata” njihova snaga i popularnost do danas nije izbledela.