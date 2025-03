Bryan Adams je objavio svoj novi singl „Make Up Your Mind“ putem sopstvene izdavačke kuće, Bad Records.



„Make Up Your Mind“ obećava da će postati još jedan Adamsov klasik, sa refrenom koji se lako pamti i peva uglas. Ovaj singl dolazi nakon nedavne numere „Roll With The Punches“, energične rok pesme koja je ujedno i naslovna numera njegovog predstojećeg studijskog albuma, čije se objavljivanje očekuje kasnije ove godine.