Musicology Sessions koncertni serijal ponosno najavljuje prvi koncert neverovatne zvezde modernog RnB – LALAH HATHAWAY, 20. marta 2025. u klubu BitefArtCafe.

Lalah Hathaway je umetnik, pevačica/tekstopisac i producent. Jedna je od najtraženijih saradnica vrhunskih hitmejkera današnjice, neosporna muzička kraljica sa vokalnim sposobnostima kojima malo ko parira.

Izdala je sedmi studijski solo album, „VANTABLACK“ - njen najsnažniji i najimpresivniji projekat do sada. Lejla Hetavej je napravila zvučni pejzaž sačinjen od šesnaest numera, ispunjen dinamičnom produkcijom i nadljudskim vokalom. Na albumu su gostovali „WILLOW“, „Rapsody“, „Common“, Majkl Mekdonald, „Phonte“, „MC Lyte“ i Džerald Albrajt.

Foto: Justin Sission

Ona je iskusna u mnogim žanrovima i deli Gremi nagrađene pesme sa Bijonse (jedine dve umetnice koje su ikada osvojile Gremi tri puta u kategoriji Najbolji tradicionalni R&B performans). Hetavejinih 7 solo albuma su obogaćeni mnogim kolaboracijama, a neki od njih su: Farel Vilijams, Kendrik Lamar, Dr. Dre, Anderson Pak, Robert Glasper, Rapsody, Snup Dog i Esperanca Spalding.

Pohvaljena je od strane Bilborda, Vajba, Esensa i Njujork Tajmsa i nastupala je na najtraženijim binama NPR-ovih Tiny Desk-a i „The Late Show with Stephen Colbert“. Njena pesma „Show Me Your Soul“ je 2021. godine ušla u uži izbor Oskara za najbolju originalnu pesmu. Njen trenutni singl „So In Love“ se penje na top listama dok ulazimo u novu eru VANTABLACK-a.

Zahvaljujući njenom talentu pozvana je kao gost od strane muzičkih legendi – Prinsa, Stivija Vondera i Herbija Henkoka. To što je ćerka preminule legende, Donija Hetaveja, i poreklom iz porodice muzičkih genija, kao i čikaški koreni, osigurali su to da Lejlinim venama teče najduhovnija muzika.

Foto: Justin Sission

Popričali smo s njom o njenim interesovanjima van muzike, ukusu, uticajima i očekivanjima u vezi sa beogradskim koncertom:

Imaš li neke hobije i interesovanja van muzike koji bi možda iznenadili tvoje fanove?

Ono što bi možda iznenadilo ljude je to da sam strastveni ljubitelj tehnologije i video igrica. Volim životinje i automobile, ali ništa od ovoga nije toliko iznenađujuće, zar ne?

Kada bi mogla da obuješ cipele nekog izvođača iz bilo kog doba ko bi to bio i da li bi uradila nešto drugačije?

Nisam sigurna da bih to volela, ali kada bih morala nekoga da izaberem to bi bio Prins. Volela bih da znam kako izgleda ta navala misli i ideja i biti konstantno preplavljen muzikom. Mislim da bi to bilo neverovatno.

Koja bi bila prva pesma na tvojoj plejlisti za idealno veče?

Izbor plejliste zavisi od toga kakvo je veče i sa kim ga provodim. Zbog toga imam jedno 1000 sačuvanih koje koristim za razne prilike. Nemam jednu koju uvek puštam jer sam uvek različito raspoložena, u zavisnosti od toga šta to veče nalaže.

Foto: Justin Sission

Šta je izvršilo najneočekivaniji uticaj na tvoju muziku? Možda nešto što nije lako uočljivo na prvo slušanje?

Možda bi to bio ženski bugarski hor, Ornet Kolman ili Džoni Mičel. Zaista, za mene nema ništa neočekivano kada umetnici govore o svojim inspiracijama i uticajima, jer tako dolazimo do umetnosti. Zato smo mi alhemičari. Uzimamo sve što vidimo i čujemo i to nas oblikuje. Informisani smo o umetnosti kojom se bavimo, tako da ništa ne bi trebalo da bude toliko iznenađujuće.

Kada bi se tvoja muzika našla u nekom filmu koji bi ti izabrala i koju scenu iz njega?

Uh, ima mnogo filmova. Ovo je vrlo teško i slojevito pitanje. Možda bih izabrala Kuma i mislim da ih mogla da napravim nešto za svaku scenu tog filma. Drugi izbori bi bili Three Days of the Condor i Color Purple. Osećam se kao da dosta muzike koju pravim ima tu filmsku notu. Veoma je vizuelna, te mislim da je to nešto čime bih se bavila u budućnosti, leži mi da pravim muziku koja ide uz vizuelno.

Foto: Justin Sission

Šta možemo da očekujemo od tvog koncerta u Beogradu, a šta ti očekuješ od ovog grada?

Beograde, samo dođi!! Očekuj odličan nastup! Obožavam ovo pitanje. Šta treba da očekujete? Najbolji nastup koji ste ikada videli I najbolje pevanje koje ste ikada čuli. Očekujem da beogradska publika dolazi na dobar nastup, da čuje dobru muziku I pevanje.

Obožavam da putujem i upoznajem nove ljude širom sveta, a muzika jako dobro ujedinjuje, tako da očekujem da svi budemo na istoj talasnoj dužini!

Ne propustite prvi dolazak svetske RnB kraljice u našu prestonicu! Vidimo se 20. marta u BitefArtCafe-u!

Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta tickets.rs