Jedan od onih trenutaka koji će zasigurno nasmejati i vas, dogodio se upravo Milošu Mićoviću, aktuelnom “ Gospodinu Savršenom ”. Lice poznatog Beograđanina sigurno prepoznajete na brojnim kampanjama. On je, osim što je osvojio titulu Mistera Srbije 2011. godine, sada ozbiljan muzički umetnik koji nastavlja da gradi karijeru. I kao i svako od nas, i on je došao u situaciju da uživa u izazovima na polju ljubavi. Njegov prvi dejt sa Barbarom iz popularnog takmičenja , mogao bi da se upiše u knjigu simpatičnih, ali nespretnih trenutaka.

Miloš je odlučio da je izvede na originalno mesto - zoološki vrt. Ako je išta trebalo da impresionira Barbaru, bilo je to verovatno to, jer ko ne voli životinje, a još bolje, ko ne voli da se smeje dok posmatra njihove nepredvidive reakcije? Činilo se kao savršen plan. Ali, kako to obično biva, ne zadugo. Barbara je primetila da je Miloš očigledno pokušavao da je poljubi, ali nije baš bila sigurna kako će sve to izgledati. Razmišljala je da li je trenutak pravi, da li je previše sve nategnuto, da li je on siguran u svoje namere... A onda, sve je postalo još komplikovanije.