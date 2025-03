Njen razvojni put je tekao baš onako kako treba, uz predano i posvećeno građenje svakog narednog stepenika. Kako sama voli da istakne, imala je “jedan potpuno normalan i logičan razvojni put, od novinara koji radi pijačne barometre do urednika i voditelja najvažnijih formata na televiziji”.

Dosadašnju karijeru obeležilo joj je više bitnih momenata. Ono što izdvaja kao ključne i prelomne jesu učešće u postavljanju, uređivanju i vođenju emisija na više različitih televizija (BK, Prva, B92, Avala) - “Maska”, “Gutenberg”, “Šta činiti”, “Gorča ili slađa”, “Slatka moja”, “Ekskluziv”, “Eksploziv”, “48 sati svadba”, “Bračni sudija”, “Đavolja večera”, “Bulevar B92”, “Bulevar u 5 do 5”, “150 minuta”, “Osvrt”, “Želim da ti kažem”, kao i više jutarnjih programa.

Istinska ljubav i strast koju gaji prema medijima vodili su je kroz celu karijeru, a to je, prema njenom mišljenju, ključni element: “Volim stvaranje emisije, volim živi program, volim čak i iščekivanje dok otvaramo rejtinge, jer to je ipak jedina povratna informacija kojom nam gledaoci kažu da smo dobro, ili manje dobro, odradili posao. Verujem u budućnost televizije kao medija i ne verujem da će skoro doživeti sudbinu štampe, koja svoj život nastavlja u sve većoj meri na portalima. Sigurno je da će se prilagođavati okolnostima i vremenu, ali još dugo ćemo se družiti, možda ne baš s kockastim ekranom, ali sa ekranima izvesno. I nešto što uvek imam potrebu da dodam kada govorim o televiziji, iako zvuči kontradiktorno u odnosu na prethodno navedeno (a nije) - ne verujem u preveliki uticaj televizije, što joj se pripisuje, u smislu uticaja na formiranje ličnosti i ponašanje mladih. Naš posao je da prenesemo informacije ili da zabavimo, ali ne i da preuzmemo odgovornost vaspitanja i prevaspitavanja mladih. To ne sme da bude zadatak televizije, već porodice!”