Jedna studija je potvrdila da je dugotrajno izlaganje ovim česticama veoma štetno po zdravlje. Naime, dolazi do taloženja plakova u arterijama, stvara se vaskularno zapaljenje. To može dovesti do srčanog udara. Istraživanje je pokazalo da postoji i do 8% povećanja smrtnosti izazvanih rakom pluća ili kardiopulmonalnim oboljenjem.