Slušaj vest

Musicology Sessions koncertni serijal ponosno najavljuje koncert eklektičnog nemačkog kolektiva – JAZZANOVA, 11. aprila 2025. u klubu BitefArtCafe.

Jazzanova se vraća na Musicology Sessions posle više od sedam godina i donosi donosi sofisticirani zvuk fjužn i elektronskog džeza koji će oduševiti sve ljubitelje elektro muzike.

Jedina konstanta ovog eklektičnog sastava iz Berlina jeste promena i sve progresivniji zvuk.

Jazzanova već skoro tri decenije redefiniše modernu muziku pomoću autentične mešavine zamršenih ritmova i kreativnosti koja ukršta žanrove. Od kluba, preko studija do festivalske scene, ovaj kolektiv je izgradio nasleđe nezaboravnih nastupa.

Jazzanova Live Band se sastoji od vrhunskih muzičara čija međusobna hemija i virtuoznost donose jedinstvenu energiju na svakom nastupu. Bilo da volite džez, soul ili elektronsku muziku, Jazzanova će vam se dopasti.

Foto: Marko Obradović

Jazzanova je nemački kolektiv koji su formirali Alexander Barck, Claas Brieler, Jürgen von Knoblauch, Roskow Kretschmann, Stefan Leisering, i Axel Reinemer. Nastali su još 1995. kao moderna džez i „chill-out“ grupa, sa jakim uticajem latino džeza.

Od osnivanja Jazzanova nikad nije imala jasno utemeljen put – uvek je bila u stanju „postajanja“. Nikada nije ustanovljen i jasno utemeljen kalup ili pravac u kom bi ova grupa trebalo da se kreće. Nisu se vezivali samo za određene žanrove, stilove i formate. Natupali su kao DJ kolektiv, produkcijska kuća, radio programeri i muzički kustosi. Uvek su jednom nogom kročili u klupsku kulturu, a drugom u nastupe uživo.

Ponovno snimanje debi albuma In Between iz 2002. godine nakon 22 godine je imalo veoma specifičan i redak pristup – potpuno analognu “AAA” produkciju. Svaki korak, od snimanja do miksa i mastera, urađen je pomoću analogne opreme, što je očuvalo bogatu toplinu i autentičnost originala.

Foto: Marko Obradović

Trenutak kada je objavljen album In Between 2002. godine obeležio je ne samo Jazzanovu, već je predstavio i zvuk koji je spojio džez, soul, elektroniku i razbijeni ritam. Dve decenije kasnije, ponovo smo posetili ovu prekretnicu sa Jazzanova Live bendom, grupom koja je na turneji po svetu već 15 godina, toliko dugo pružamo publici svoju dinamičnu mešavinu preciznosti i improvizacije, rekao je Stefan, član prve postave Jazzanove.



Ovaj album, snimljen u poznatom Little Big Beat Studios u Lihtenštajnu, iznova kroji album In Between, spajajući originalni etos zasnovan na semplovima sa sirovom energijom i spontanošću sviranja uživo. Svaka numera je svedočanstvo našeg putovanja – odražava i gde smo bili i kreativnu evoluciju koja nas tera da idemo napred i da se razvijamo.

Foto: Marko Obradović

Pred koncert smo popričali sa članovima benda i pitali ih neka nesvakidašnja pitanja:

Kada bi vaša muzika opisivala grad ili mesto koje bi to mesto bilo i zbog čega?

Možda Berlin (ok, mi smo odatle), ili Pariz, ili bilo koji drugi evropski grad koji ima i staro i novo – drevnost i modernost koji se međusobno komplementiraju, gde staro inspiriše novo!

Šta smatrate najvećim izazovom i prednošću u stvaranju muzike u grupi, posebno kada se radi o mnoštvu članova?

Najveća prednost je što možete da pokupite kreativnost i ideje većeg broja ljudi, nasuprot jednom čoveku, a sa druge strane je izazov to što ta brojnost može predstavljati prepreku kada se ne slažemo oko nečega.

Ko ili šta je inspirisalo vašu muziku, a neočekivano je, odnosno publika možda nije uočila uticaj?

Dosta stare američke i britanske narodne muzike iz 60ih i 70ih godina, što mnogi ne bi očekivali.

Sa toliko dugom istorijom kolaboracija, da li postoje izvođači sa kojima i dalje niste ostvarili saradnju, a voleli biste? Kako bi ta saradnja izgledala?

Možda Horace Silver, a znate da nikad ne možete pretpostaviti šta će se desiti kad započneš rad na pesmi, pogotovo kada radiš sa vrlo ostvarenim izvođačem, radiš sa onim što ti se pruži.

Kada biste pravili plejistu zaidealno veče, koja bi bila prva numera na njoj?

“Could Heaven ever be like this” od Idris Muhammad. Savršen je spoj diska, džeza i soula. Tako da ne postoji situacija u kojoj ova pesma ne bi poboljšala svačije raspoloženje.

Pozivamo Vas da sa nama iskusite ovo novo poglavlje albuma In Between kojim slavimo 20 godina njegovog postojanja, kao i održivi duh Jazzanova Live benda!