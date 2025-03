Zamisli svoj ritam. Onaj u kome se svaka obaveza uklapa u tvoj dan, umesto da tebe prilagođava sebi. Jutro u kome prvo udahneš duboko, pa tek onda uhvatiš telefon. Popodne u kome pauza nije samo reč, već istinski predah. Veče u kome ne stižeš do kraja dana iscrpljen, već zadovoljan.



A sada, zamisli da i tvoj uređaj prati taj isti ritam. Da ga prilagođavaš sebi, a ne obrnuto. IQOS ILUMA i donosi upravo to – slobodu da sam definišeš svoje trenutke. Zahvaljujući Touch Screen funkciji, sada možeš pratiti vreme trajanja konzumacije i imati potpunu kontrolu nad svojim iskustvom. Pause Mode omogućava ti da napraviš pauzu kada ti odgovara, a zatim nastaviš u svom ritmu. Ali to nije sve - Flex Puff pruža ti najfleksibilnije iskustvo konzumacije i do četiri dodatna udisaja u zavisnosti od tvog načina korišćenja. Još jedna inovacija – Flex Battery – omogućava ti da podesiš mod baterije.

Bez žurbe, bez pritiska, bez ograničenja. Samo ti i tvoji trenuci – uz muziku, uz ritam koji biraš, uz iskustvo koje kreiraš. IQOS ILUMA i i IQOS Curious X redefinišu svakodnevicu – jer najbolje trenutke činiš ti.