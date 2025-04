U osmoj epizodi druge sezone serije “Kalkanski krugovi”, meštani se plaše da se, u sada već turističkom kraju, dešava previše nezgoda. Potreban i je negativac, ali zlikovci su svuda okolo. Otkriva se identitet nepoznate žene, kao i okolnosti pod kojima je ona nestala u Zabranu. To ipak vodi obračunu unutar porodice Basta. Petar odlučuje da se umeša i pomogne Uni, ali to dovodi do tragičnih posledica.