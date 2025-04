Ben je inače britanski muzički direktor, dirigent i vokalni trener, sa bogatim iskustvom u domaćim i međunarodnim projektima. Trenutno je muzički direktor “Fantoma iz opere” za Evropu i pomoćnik muzičkog direktora za Bliski istok. Prethodno je bio muzički direktor “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” (Toronto, Kanada) kao i pomoćnik muzičkog direktora za Veliku Britaniju, dok je bio i Dečji muzički direktor “London Palladium”-a. Inače je i muzički direktor za “Harmonies for Hope” (BBC Children in Need). Ben se školovao na “King's College London” i trenutno završava master studije iz muzikologije.



Publika će imati priliku da čuje uživo legendarne numere poput: "The Fantom of the opera", "Angel of music", "The music of the night ", "Think of me" i mnoge druge.