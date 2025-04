Prve festivalske večeri publika će imati priliku da uživa u koncertu jednog od najnagrađivanijih muzičara današnjice i jednog od samo 19 umetnika u istoriji koji su ostvarili prestižni EGOT status – osvojivši Emi, Gremi, Oskara i Toni nagradu. Njegova pesma "All of Me" jedna je od najslušanijih balada svih vremena, sa preko 2,5 milijarde pregleda na YouTube-u, a njegovi emotivni nastupi osvajaju srca širom sveta. Sa impresivnom kolekcijom nagrada – 13 Gremi i Emi nagrada, Oskarom i Zlatnim globusom – Džon Ledžend sa svojim bendom i kompletnom produkcijom donosi jedinstvenu muzičku magiju u srce Beograda.