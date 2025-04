Nakon jakog starta uz The Prodigy , scenu preuzima maskirani techno heroj, I Hate Models , koji je nakon prošlogodišnje dominacije na Dance Areni i nastupa na stadionu GelreDome u Holandiji pred 30.000 ljudi, spreman da osvoji i najveću Exitovu binu. Publiku će za njihove nastupe zagrejati italijanski techno-metal duo Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara , a specijalno za ovu priliku izvešće svoj poslednji ekskluzivni b2b set, koji je publika u Srbiji premijerno imala priliku da čuje na No Sleep festivalu . „Rebel Rave” postavi pridružuje se i Trym – francuski techno fenomen čiji beskompromisni ritmovi i euforične melodije redefinišu zvuk savremenog rejva. Jubilarnom programu Glavne bine pridružiće se u nedelju, 13. jula i jedan od najtraženijih francuskih muzičara svih vremena, DJ Snake, koji godinama unazad dominira top-listama i puni arene i stadione širom sveta. Poznat po umeću kombinovanja globalno prepoznatljivih melodija sa pulsirajućom energijom klupske scene, od 2021. godine ostaje upamćen kao jedan od najuzbudljivijih performera u Exitovoj istoriji, a u novom moćnom setu donosi planetarne mega-hitove, poput „ Taki Taki ”, „ Lean On ”, „ Let Me Love You ” i „ Loco Contigo ” , koji broje 32 milijarde slušanja na muzičkim platformama.



Žestok gitarski program Explosive bine upotpunjuje niz bendova među kojima su Eskröta i Krisiun iz Brazila, The Committee, Impiety iz Singapura, Nihilo iz Italije, Disvladislav i domaći Ludilo, a pridružuju im se i hardcore i punk eksplozija This Means War iz Belgije, britanski bendovi Billy Liar, Heavy Lungs i The Meffs, hrvatski Pi*ke Vrište, švedski Perkele i Pure Impact. Na scenu stupaju i ekstremni metal sastavi kao što su švedski Allt, holandski Asphyx, rumunski Dordeduh i Worm Man Project, dok će hrvatski A Gram Trip dodatno začiniti program. Oni se pridružuju ranije objavljenim imenima među kojima su The Drows, Meryl Streek, Total Chaos, Public Serpents, Lower Parts of Human Sludge, Ocean of Another i Vlkn.