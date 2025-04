Techno kraljica, Sara Landry, predstavila je na Coachella festivalu svoj ETERNALISM show koji je početkom godine imao evropsku premijeru, a na Do Lab binu donela konceptualni Blood Oath showcase, u kom joj se pridružilo više umetnica koje svojim izrazom kroje globalnu techno scenu današnjice. Katarzično ubuđenje ujedinilo je masu kada su joj se na scenu spontano pridružile Indira Paganotto i Amelie Lens, jer ovo iznenađenje publika nije očekivala. Njihov nastup je pokrenuo i novo najvažnije pitanje među fanovima na mrežama – gde i kada će imati priliku da slušaju Saru i Indiru u ekskluzivnom b2b formatu? Odgovor je stigao odmah, i to direktno od Sare Landry – „Radimo b2b na Exitu u julu!“.

Među ostalim predvodnicima liste Exitovih glavnih performera, jedan od najupečatljivijih nastupa na ovogodišnjem Coachella festivalu doneo je The Prodigy. Nakon 23 godine, povratkom na Coachellu isporučili su jedan od najemotivnijih nastupa do sada, a energija po kojoj se njihovi nastupi decenijama prepoznaju, išla je do vrhunca uz klasike „Breathe“, „Omen“ i „Out of Space“.