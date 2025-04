Za Solomuna muzika nikada nije bila puka alatka da bi se ljudi podstakli na ples – već univerzalni jezik koji ih, duboko prožetim emocijama, povezuje na svakom plesnom podijumu. „Posao DJ-a nije samo da pušta muziku; on treba da publici pruži emocije, da podeli svoje emocije sa njima, idealno da ih navede da se izgube u trenutku” objašnjava Solomun.

Upravo taj pristup – stvaranje trenutaka zajedništva i „gubljenja“ u muzici – izdvaja njegove setove kao iskustva koja se prepričavaju dugo nakon izlaska sunca. Solomun veruje da „niko nije nevoljen” (Nobody is not loved) na plesnom podijumu, šaljući poruku inkluzivnosti svakim taktom svoje muzike. Ta filozofija kulminirala je i istoimenim albumom „Nobody Is Not Loved“, na kojem je ugostio raznolike umetnike, simbolično spajajući različite glasove pod jednim krovom muzike.