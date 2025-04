„Iz godine u godinu, pažljivo osmišljenim konceptom predstavljali smo gledaocima bogat filmski repertoar . Kroz tematske filmske maratone publiku smo upoznavali sa delima slavnih domaćih stvaralaca sedme umetnosti. Kroz ciklus „1 od 100“ prikazivali smo filmske naslove koji su uvršeni među 100 domaćih igranih filmova proglašenih za kulturno dobro od velikog značaja, redovno podsećamo na one filmove koji su nas predstavljali u svetu i koji su osvajali međunarodna priznanja.

Osim kultnih „Ko to tamo peva“, „Maratonci trče počasni krug“, „Vuk samotnjak“, gledaocima nudimo i novije naslove, pa su tako baš na našem kanalu bile i svetske televizijske premijere filmova „Jorgovani“ i „Usekovanje“.

Dva provincijalna probisveta, uprkos brojnim preprekama, uspevaju da se svojim beskrupuloznim i surovim akcijama uzdignu u sam vrh podzemlja. Ubistvo Tigra, najvećeg mafijaškog bosa ovog dela Evrope uzdrmalo je do dna srpsko podzemlje. Mnogi žele da zauzmu njegovo mesto, karte se ponovo dele, svi žele svoje parče plena i spremni su na sve da bi ga osvojili... Na marginama tog sveta, Šok i Paša, provincijalci, i ne preterano uspešni lopovi, tek počinju svoju karijeru koja će ih dovesti do neslućenih visina.

Zamišljena kao dubok i do sada neviđen uvid u samo srce kriminalnih organizacija i njihovih mnogobrojnih poslova, ova savremena akciona drama furioznog ritma prati uzdizanje, uspon i pad dva sitna kriminalca u svetu srpskog podzemlja.