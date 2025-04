Kad su se svetla Coachelline Mojave bine ugasila, a poslednji taktovi „Out of Space“ odzvanjali kalifornijskom pustinjom, bilo je jasno da je kultni The Prodigy još jednom prešao granice očekivanog! Sirova snaga, kolektivna ekstaza i emotivni omaž Keithu Flintu ostavili su publiku bez daha, a energija kojom su dominirali ovim festivalom oba vikenda, kulminiraće u julu na Exitu. Nakon osvojene Coachelle, i ostali Exitovi hedlajneri – Tiësto, Amelie Lens, Indira Paganotto, Sara Landry, Boris Brejcha, Mau P i DJ Gigola, donose na Petrovaradinsku tvđavu setove koji će obeležiti ovo leto.

Prošlog petka, britanski veterani — The Prodigy, bez zadrške su iznedrili još jedan ultimativan performans na Coachella festivalu. Pulsirajući basovi, prljavi rifovi i energetska razmena s publikom dostigli su vrhunac u trenutku kada su se na LED ekranima pojavile siluete Keitha Flinta, dok je „Firestarter“ parao noć. Umesto nostalgije publika je osećala pun intenzitet nezaustavljivog sastava, a poveznicu sa njihovim nastupom prvog festivalskog vikenda gradili su hitovi „Breathe“, „Voodoo People“, „Omen“, „Smack My Bitch Up“. Tako je osvajanje jednog od najvećih svetskih festivala, na kome su nastupali prvi put posle više od dve decenije, dalo uvertitu u ono što fanove očekuje na predstojećem EXIT festivalu.