Džipsi Kings, simbol mediteranskog temperamenta, slobode, strasti i zvuka koji spaja generacije, 20. maja nastupiće u Beogradu i to na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u gradu – Savski park, Beograd na vodi .

Organizaciju koncerta potpisuje SKYMUSIC, uz vrhunsku produkciju i pažljivo osmišljeno iskustvo koje će publici pružiti više od same muzike – biće to noć mediteranske magije, slobode i ritma koji pokreće. Sve u znaku bezvremenskih hitova poput "Bamboleo", "Volare" i "Djobi Djoba".

– Mi na sceni donosimo sreću i radost i igramo se tim osećajem. Kada publika to oseti i ponese sa sobom, tada dolazi do prave eksplozije pozitivne energije – i to je ono što svaki naš nastup čini posebnim – ispričao je Baljardo.