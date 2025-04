Ovog maja u Umagu, prvi put će biti održana Bridge konferencija, sa ciljem da postane jedno od vodećih svetskih okupljanja profesionalaca iz muzičke i tech industrije. Od 20. do 22. maja, neposredno pred sedmo izdanje Exitovog Sea Star festivala, više od 30 profesionalaca učestvovaće na panelima i tribinama koje će se baviti važnim temama koje oblikuju budućnost muzičke, ali i tech industrije. Bridge konferencija pružiće ekskluzivnu priliku svim učesnicima za umrežavanje i razmenu ideja.

Listu govornika predvode izuzetne ličnosti koje su svojim radom oblikovale industriju kakvu danas poznajemo, konstantno je unapređujući. U Umag ovog maja stižu Folkert Koopmans, CEO i osnivač FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, čiji portfolio obuhvata muzičke velikane poput The Rolling Stones, Foo Fighters, Taylor Swift i Eda Sheerana, zatim Maria May, agentkinja iz vodeće muzičke i sportske agencije Creative Artists Agency, koja zastupa svetske muzičke zvezde kao što su David Guetta, Black Eyed Peas, Róisín Murphy, The Chainsmokers, Robin Schulz i mnoge druge. Osim na glavnim binama Exita i Sea Stara, Indira Paganotto, producentkinja i osnivačica izdavačke kuće i pokreta ARTCORE, zasijaće i na Bridge konferenciji. Svoja znanja i uvide podeliće i Greg Parmley, vlasnik vodeće svetske muzičke konferencije ILMC, kao i Cindy Castillo, zamenica direktora španskog festivalskog giganta Mad Cool. Jedno od najistaknutijih imena biće i Barry Dickins, muzički agent i suosnivač agencije International Talent Booking (ITB), koji je tokom karijere zastupao izvođače poput Toma Petty-ja, Diane Ross, Cher, Jonija Mitchella i Boba Dylana, kao i James Minor, potpredsednik SXSW-a, ključna figura zadužena za muzički deo jednog od najuticajnijih festivala na svetu.