Adams je koncert otvorio nestandardno – na binu je stigao kroz publiku, s gitarom u ruci i osmehom koji je u trenu podigao celu salu na noge. Prvi akordi pesme Run to You uveli su publiku pravo u srce njegovog sveta, a zatim je usledio i srdačan pozdrav.

Publika je od tog trenutka ostala na nogama – dva sata bez pauze, bez predaha, pevajući svaku pesmu u glas. Treću numeru večeri, It’s only love, posvetio je Tini Tarner, u emotivnom omažu koji je salu dirnuo do suza.

Usledili su hitovi koji su obeležili generacije: Please Forgive Me, Make Up Your Mind, Here I Am – svaki izveden u ogoljenoj, akustičnoj verziji, uz klavirsku pratnju i njegov moćni vokal koji zvuči jednako snažno kao nekada.