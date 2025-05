Uz izuzetna izvođačka dostignuća, Loreen je hrabro iskoračila iz muzike i u druge umetničke vode, u kojima jednako dobro pliva i nastavlja da inspiriše svet. Neprekidno briše granice između muzike i aktivizma, koristeći svoj glas i scenu kao platformu za promociju ljudskih prava, slobode i inkluzije. Njena sposobnost da transformiše pesmu u moćan narativ donela joj je brojne nagrade, uključujući International Breakthrough of the Year na NRJ Music Awards u Kanu 2023. godine, gde je izvela upečatljive verzije pesama „Is It Love” i „Tattoo”.